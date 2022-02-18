На гала-концерт запросили шість фігуристок

Джерело - Чемпіон.

Фігуристку Камілу Валієву з ОКР не запрошено організаторами на показові виступи на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Валієва посіла в особистому турнірі 4 місце. Раніше вона завоювала золото у командному турнірі, але через те, що стало відомо про її позитивну допінг-пробу, церемонія нагородження була відкладена.

У показових виступах візьмуть участь Анна Щербакова та Олександра Трусова, а також японка Каорі Сакамото, Ю Йон (Південна Корея), американка Аліса Лю та бельгійка Луна Гендрікс.

Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.