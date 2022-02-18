Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 05:53 1210
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 07:16 1491
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 126
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 648
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1071
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 996
Ліга Європи. Аталанта - Олімпіакос: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2442
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Вчора 16:53 573
Черговий провал Шифрін та унікальний рекорд канадської хокеїстки: підсумки Олімпіади 2022 за 17 лютого
Вчора 16:41 5238
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Вчора 14:42 17532
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Валієву не запросили на показові виступи на Олімпіаді-2022

Сьогодні 05:18 238 0
На гала-концерт запросили шість фігуристок
Валієву не запросили на показові виступи на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Фігуристку Камілу Валієву  з ОКР не запрошено організаторами на показові виступи на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Валієва посіла в особистому турнірі 4 місце. Раніше вона завоювала золото у командному турнірі, але через те, що стало відомо про її позитивну допінг-пробу, церемонія нагородження була відкладена. 

У показових виступах візьмуть участь  Анна Щербакова та Олександра Трусова, а також японка Каорі Сакамото, Ю Йон (Південна Корея), американка Аліса Лю та бельгійка Луна Гендрікс. 

Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 135251
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9599
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 17532
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 28823 3
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 20109
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 39076 6
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11104
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18284 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7573
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2346 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 90259
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5960