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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 18 лютого

Сьогодні 17:49 228 0
Буде розіграно ще 5 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 18 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

18 лютого відбудеться 17-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
  • 05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. Фінляндія - Словаччина
  • 08:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце. Канада - США
  • 08:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/8 фіналу
  • 09:20. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/4 фіналу
  • 09:39. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/2 фіналу
  • 09:55. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. За 3 місце
  • 10:05. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Фінал
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
  • 10:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км
  • 12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма
  • 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. ОКР - Швеція
  • 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба

18 лютого на старт вийдуть три представники України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.

                        Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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