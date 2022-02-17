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Вітт: Скасування церемонії нагородження - це справжня катастрофа для спорту

Сьогодні 12:33 317 0
Вітт прокоментувала рішення МОК щодо церемонії нагородження фігуристів
Вітт: Скасування церемонії нагородження - це справжня катастрофа для спорту
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - russian.rt.com.

Те що МОК вирішив не проводити церемонію нагородження, якщо фігуристка ОКР Каміла Валієва опиниться у трійці призерів стало великим розчаруванням для всіх.

Про це заявила дворазова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Катаріна Вітт.

"Те що МОК вирішив не проводити церемонію нагородження, якщо Валієва опиниться у трійці призерів стало великим розчаруванням для всіх. Ми опинилися в ролі тих, хто програв - те, що відбувається, невигідно нікому. Візьмемо, наприклад, командні змагання. Від кожної країни виступали по шістьох спортсменів. ОКР переміг, США - на другому місці, Японія - на третьому. І дві інші команди позбавили церемонії нагородження. Це найгірше, що може статися.

Вони виступають заради медалі, будь-якої: золотої, срібної або бронзової. І один із найважливіших моментів - це опинитися на п'єдесталі та почути гімн своєї країни або розділити подіум зі своїми суперниками, які найчастіше твої добрі друзі і ви глибоко поважаєте один одного.

Тому хоча б з цієї причини відстрочка нагородження - це нечесне рішення, оскільки організатори не знають, чим усе закінчиться. Це справжня катастрофа для спорту загалом і, насамперед, для всіх порушених спортсменів.", - зазначила Вітт.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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