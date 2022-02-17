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Жіночий мас-старт у біатлоні перенесено через погодні умови

Сьогодні 07:02 303 0
Гонка відбудеться 18 лютого. початок о 09:00
Жіночий мас-старт у біатлоні перенесено через погодні умови
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Організатори XXIV зимових Олімпійських ігор перенесли жіночий мас-старт у біатлоні.

Про це повідомляє пресслужба Олімпіади в Пекіні.

Через мороз гонка відбудеться у п'ятницю, 18 лютого. Початок 0 09.00 за київським часом.

Відзначимо, що 18 лютого також відбудеться чоловічий мас-старт. Початок о 11:00.

Спочатку планувалося, що жіночий мас-старт відбудеться у суботу, 19 лютого, і завершить олімпійський турнір для біатлоністів.

Нагадаємо, що Юлія Джима кваліфікувалася до мас-старту Олімпіади-2022.

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