Жіночий мас-старт у біатлоні перенесено через погодні умови

Джерело - Чемпіон.
Організатори XXIV зимових Олімпійських ігор перенесли жіночий мас-старт у біатлоні.
Про це повідомляє пресслужба Олімпіади в Пекіні.
Через мороз гонка відбудеться у п'ятницю, 18 лютого. Початок 0 09.00 за київським часом.
Відзначимо, що 18 лютого також відбудеться чоловічий мас-старт. Початок о 11:00.
Спочатку планувалося, що жіночий мас-старт відбудеться у суботу, 19 лютого, і завершить олімпійський турнір для біатлоністів.
Нагадаємо, що Юлія Джима кваліфікувалася до мас-старту Олімпіади-2022.