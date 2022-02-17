Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 09:34 3212
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 270
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 188
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 284
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 289
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1950
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1287
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 38922
Українську лижницю спіймали на допінгу
Вчора 17:35 33607 16
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Вчора 16:47 1017 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Аблаєв: Я все одно не можу відійти від командних змагань

Сьогодні 10:33 127 0
Фахівець розповів про свої очікування від Олімпіади
Аблаєв: Я все одно не можу відійти від командних змагань
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський, #Олександр Окіпнюк, #Енвер Аблаєв

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренер збірної України Енвер Аблаєв чотири роки щодня прокидався з думками, щоб виграти перші командні змагання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив фахівець.

"Емоції просто неймовірні. Так важко було все це проходити, бо ми не змогли виступити у командному турнірі. Хочу вибачитися за це, тому що ми всі ці 4 роки готувалися, щоб виграти ці командні змагання, але не склалося, на жаль, ковід вніс свої зміни і ми були змушені пропустити ці змагання.

Майже в день змагань вийшли з карантину. Дуже радий за Окіпнюка, який потрапив до фіналу. Він сьогодні має бути в суперфіналі однозначно, він виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами досить впевнено, була невелика помарок на приземленні, але це зовсім невеликі суми балів. Прикро, неприємно.

Я все одно не можу відійти від командних змагань. Три дні було дуже тяжко, я був сам не свій. На мені не було обличчя. До мене практично ніхто не підходив, бо бачили, наскільки це все було в мене написано на обличчі.

Тому що чотири роки я щодня прокидався з думками про те, щоб приїхати на ці змагання та виграти саме перші командні змагання на Олімпійських іграх.

Це було дуже важливо. Але, на жаль, ніхто такого не очікував. Пандемія почала косити всіх наших спортсменів. Ми приїхали з Америки здорові сюди повністю, перші чотири дні пройшли на ура, а потім буквально за два дні до старту почали показувати позитивні тести.

Це просто вибило все з-під ніг у мене. Я був справді розчарований.

Ми маємо молодь. Вона виросла за ці три з половиною роки. Ми за цей час зробили неймовірне. Тому що довести не просто до Олімпійських ігор, а довести в конкурентній формі практично кожного, щоб кожен міг боротися за медаль

Та Дімі Котовському трохи не пощастило у півфіналі. З дівчатами трохи складніше, але вони вже у нас є, вони теж зростають. І я дуже сподіваюся, що на наступних Олімпійських іграх ми таки ровиватися", - сказав Аблаєв.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх. Нагадаємо, збірна України не брала участь у командних змаганнях через коронавірус.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 126186
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 13422 3
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38922
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17398
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 33607 16
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 61936
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12394
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34672 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5451 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8486 3
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2692
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13111