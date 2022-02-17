Тренер збірної України Енвер Аблаєв чотири роки щодня прокидався з думками, щоб виграти перші командні змагання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив фахівець.

"Емоції просто неймовірні. Так важко було все це проходити, бо ми не змогли виступити у командному турнірі. Хочу вибачитися за це, тому що ми всі ці 4 роки готувалися, щоб виграти ці командні змагання, але не склалося, на жаль, ковід вніс свої зміни і ми були змушені пропустити ці змагання.

Майже в день змагань вийшли з карантину. Дуже радий за Окіпнюка, який потрапив до фіналу. Він сьогодні має бути в суперфіналі однозначно, він виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами досить впевнено, була невелика помарок на приземленні, але це зовсім невеликі суми балів. Прикро, неприємно.

Я все одно не можу відійти від командних змагань. Три дні було дуже тяжко, я був сам не свій. На мені не було обличчя. До мене практично ніхто не підходив, бо бачили, наскільки це все було в мене написано на обличчі.

Тому що чотири роки я щодня прокидався з думками про те, щоб приїхати на ці змагання та виграти саме перші командні змагання на Олімпійських іграх.

Це було дуже важливо. Але, на жаль, ніхто такого не очікував. Пандемія почала косити всіх наших спортсменів. Ми приїхали з Америки здорові сюди повністю, перші чотири дні пройшли на ура, а потім буквально за два дні до старту почали показувати позитивні тести.

Це просто вибило все з-під ніг у мене. Я був справді розчарований.

Ми маємо молодь. Вона виросла за ці три з половиною роки. Ми за цей час зробили неймовірне. Тому що довести не просто до Олімпійських ігор, а довести в конкурентній формі практично кожного, щоб кожен міг боротися за медаль

Та Дімі Котовському трохи не пощастило у півфіналі. З дівчатами трохи складніше, але вони вже у нас є, вони теж зростають. І я дуже сподіваюся, що на наступних Олімпійських іграх ми таки ровиватися", - сказав Аблаєв.