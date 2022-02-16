Збірна Італії розгромила Данію. Результати 11 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 11-му турі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 11-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Італії впевнено перемогла Данії, Велика Британія переграла ОКР, а Китай здолав Швейцарію.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг. Чоловіки. 11 тур

16 лютого

Китай - Швейцарія 6:5

Велика Британія - ОКР 8:6

Італія - Данія 10:3

Турнірна таблиця: