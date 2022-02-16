Детьє: Я був так радий, що наша збірна другою перетнула фініш

Джерело - biathlonworld.com.
Чоловіча естафета з біатлону на XXIV зимових Олімпійських іграх була особливою для збірної Франції.
Про це заявив французький біатлоніст Сімон Детьє.
"Гонка - особлива, вся наша команда любить естафету. Франція не мала медалей у цій дисципліні вже три Олімпіади, останньою була бронза у 2006 році, тому для нас було важливо добре виступити сьогодні. Я був так радий, що наша збірна другою перетнула фініш.
Я провів гонку на самоті, але на третьому етапі таке буває. Я щосили намагався вийти вперед, але Максим Цвєтков сьогодні був дуже сильний і добре стріляв. Йоганнес та Долль йому не поступалися. Моєю метою було передати естафету Кантену якомога ближче до лідера", - зазначив Детьє.
Нагадаємо норвезькі біатлоністи виграли чоловічу естафету, збірна України фінішувала 9-ю.