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Детьє: Я був так радий, що наша збірна другою перетнула фініш

Сьогодні 12:03 139 0
Француз прокоментував виступ у чоловічій естафеті
Детьє: Я був так радий, що наша збірна другою перетнула фініш
#Олімпіада-2022

Джерело - biathlonworld.com.

Чоловіча естафета з біатлону на XXIV зимових Олімпійських іграх була особливою для збірної Франції.

Про це заявив французький біатлоніст Сімон Детьє.

"Гонка - особлива, вся наша команда любить естафету. Франція не мала медалей у цій дисципліні вже три Олімпіади, останньою була бронза у 2006 році, тому для нас було важливо добре виступити сьогодні. Я був так радий, що наша збірна другою перетнула фініш.

Я провів гонку на самоті, але на третьому етапі таке буває. Я щосили намагався вийти вперед, але Максим Цвєтков сьогодні був дуже сильний і добре стріляв. Йоганнес та Долль йому не поступалися. Моєю метою було передати естафету Кантену якомога ближче до лідера", - зазначив Детьє.

Нагадаємо норвезькі біатлоністи виграли чоловічу естафету, збірна України фінішувала 9-ю.

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