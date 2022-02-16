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Жіноча збірна Канади здолала США. Результати 10 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 06:33 36 0
У 10-му турі відбулися три матчі
Жіноча збірна Канади здолала США. Результати 10 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 10-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Канади здолала США, збірні Швейцарії та Китаю відповідно переграли Південну Корею та Велику Британію.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, жінки, 10 тур
16 лютого

Канада - США 7:6

Швейцарія - Південна Корея 8:4

Китай - Велика Британія 8:4

Турнірна таблиця:

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