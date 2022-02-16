У 10-му турі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 10-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Канади здолала США, збірні Швейцарії та Китаю відповідно переграли Південну Корею та Велику Британію.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки, 10 тур

16 лютого

Канада - США 7:6

Швейцарія - Південна Корея 8:4

Китай - Велика Британія 8:4

Турнірна таблиця: