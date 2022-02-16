Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 10-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Канади здолала США, збірні Швейцарії та Китаю відповідно переграли Південну Корею та Велику Британію.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Канада - США 7:6
Швейцарія - Південна Корея 8:4
Китай - Велика Британія 8:4
Турнірна таблиця: