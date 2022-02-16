Можливу відставку Пешана незабаром обговорять

44-річний Філіп Пешан може залишити посаду головного тренера збірної Чехії з хокею після вильоту команди з Олімпіади-2022.

Про це заявив президент Федерації чеського хокею Томаш Крал.

"Я думаю, що це питання обговорюватиметься. Вийшло так, як вийшло. Ми чекали більшого. Це дуже поганий результат. Майбутнє Пешана на чолі збірної вирішуватиметься у виконкомі. Думаю, що настав час пошукати тренера за кордоном. Але це лише моя особиста думка", - заявив Крал.

Чеська команда програла Швейцарії (2:4) та вперше не потрапила до чвертьфіналу турніру. Плей-оф на Олімпіадах проводиться з 1992 року.

Пешан став головним тренером збірної Чехії у 2020 році. На ЧС-2021 команда у чвертьфіналі програла Фінляндії (0:1).