Морган поділився думками після завершення короткої програми у жінок у фігурному катанні

Джерело - Чемпіон.

Англійський журналіст та телеведучий Пірс Морган негативно ставиться до виступу фігуристки ОКР Каміли Валієвої у короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив журналіст.

"Ганьба. І чому хтось повинен дивитися ще хоч секунду цих заплямованих Олімпійських ігор, коли шахраям дозволено виблискувати?" - зазначив Морган.

Shameful. Why should anyone watch a second more of these tarnished Olympics when cheats are allowed to prosper? https://t.co/xKkHubQcbS — Piers Morgan (@piersmorgan) February 15, 2022

Нагадаємо, після командного турніру на Олімпіаді в Пекіні, де збірна ОКР виграла золото, стало відомо, що у грудні Валія здала позитивний допінг-тест на триметазидин.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.