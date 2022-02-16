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Журналіст: Чому хтось має дивитися цю брудну Олімпіаду, коли шахраям дозволено виступати?

Сьогодні 05:48 156 0
Морган поділився думками після завершення короткої програми у жінок у фігурному катанні
Журналіст: Чому хтось має дивитися цю брудну Олімпіаду, коли шахраям дозволено виступати?
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Англійський журналіст та телеведучий Пірс Морган негативно ставиться до виступу фігуристки ОКР Каміли Валієвої у короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив журналіст.

"Ганьба. І чому хтось повинен дивитися ще хоч секунду цих заплямованих Олімпійських ігор, коли шахраям дозволено виблискувати?" - зазначив Морган.

Нагадаємо, після командного турніру на Олімпіаді в Пекіні, де збірна ОКР виграла золото, стало відомо, що у грудні Валія здала позитивний допінг-тест на триметазидин.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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