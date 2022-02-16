Джерело - Чемпіон.
Англійський журналіст та телеведучий Пірс Морган негативно ставиться до виступу фігуристки ОКР Каміли Валієвої у короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Про це заявив журналіст.
"Ганьба. І чому хтось повинен дивитися ще хоч секунду цих заплямованих Олімпійських ігор, коли шахраям дозволено виблискувати?" - зазначив Морган.
Shameful. Why should anyone watch a second more of these tarnished Olympics when cheats are allowed to prosper? https://t.co/xKkHubQcbS— Piers Morgan (@piersmorgan) February 15, 2022
Нагадаємо, після командного турніру на Олімпіаді в Пекіні, де збірна ОКР виграла золото, стало відомо, що у грудні Валія здала позитивний допінг-тест на триметазидин.
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.
Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.