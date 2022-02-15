Провал українських біатлоністів і норвезьке прокляття для країни без прапора: підсумки Олімпіади за 15 лютого

Джерело - Чемпіон.

15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 9 комплектів медалей.

Олімпійською чемпіонкою в біг-ейрі (сноуборд) стала австрійка Анна Гассер, срібну медаль виборола Зої Садовскі-Синнотт із Австралії, "бронза" - в японки Кокомо Мурасе. Австрійка захистила титул чотирирічньої давнини.

Швейцарка Матильда Гремо виграла дисципліну слоупстайл (фристайл), китаянка Айлін Гу здобула срібну медаль. "Бронза" дісталась представниці Естонії – Келлі Сілдару, вперше за 12 років.

Швейцарська гірськолижниця Коррін Зутер здобула золото в швидкісному спуску , срібну медаль завоювала італійка Софія Годжа, бронзову – Надя Делаго з Італії.

Золоту медаль у біг-ері (сноуборд) виборов 17-річний китаєць Су Імін, , який разом із Максом Парро став першим в історії чоловічого сноуборду володарем олімпійських нагород у біг-ейрі та слоупстайлі. Срібна медаль дісталась норвежцю Мойс Ройслену, а бронзова, друга на цих Іграх, - у легендарного канадця Макса Парро.

Чоловіча збірна Норвегія виграла драматичну естафету в біатлоні 4х7,5. Срібну медаль здобули біатлоністи Франції, бронза - в атлетів без прапора. Зазначимо, що збірна ОКР до останньої стрільби впевнено лідирувала, але лідер команди Едуард Латипов заїхав на два штрафні кола та змушений був боротися лише за "бронзу".

Збірна України зазнала чергового фіаско. З чотирма штрафними колами українці фінішували лише 9-ми.

Жіноча збірна Канади виграла командну гонку переслідування в ковзанярському спорті. Другими фінішували японки, на третьому місці – Нідерланди.

У командній гонці переслідування в ковзанярському спорті серед чоловіків перемогу здобули норвежці , друге місце – в збірної ОКР, треті – американці.

У північному двоборстві ( стрибки з трампліна (HS 140) + лижна гонка переслідування (10 км) золоту медаль виграв норвежець Єрген Гробак , його співвітчизник завоював срібну медаль, японець Ватабе Акіто став бронзовим призером.

Українець Дмитро Мазурчук посів 32-е місце.

Повн і стю німецьким Лохнера, бронза дісталась Крістофу Хаферу. вийшов п’єдестал у змаганнях чоловіків у бобслеї-двійках. Золото нагороду за сумою чотирьох спроб виборов боб Франческо Фрідріха. Срібна медаль – у ЙоганнесаЛохнера, бронза дісталась Крістофу Хаферу.

Україна

Олімпійський чемпіон Пхенчхана - Олександр Абраменко впевнено вийшов у фінал в акробатиці (фристайл). Підтримав свого титулованого товариша й Олександр Окіпнюк. Фінал відбудеться 16 лютого.

Наша Анастасія Шаботова посіла останнє, тридцяте місце та не кваліфікувалася до Довільної програми в змаганнях фігуристок-одиночниць. Сканадальна росіянка Каміла Валієва виграла Коротку програму в фігурному катанні.

У чоловічому хокейному турнірі відбулися стикові матчі за право зіграти в 1/4 фіналі - розклад і результати - ТУТ.

Збірна Норвегії зміцнила своє лідерство в медальному заліку – 12 золотих, 7 срібних і 7 бронзових.

16 лютого в Пекіні буде розіграно 7 комплектів нагород, на старт вийдуть 9 представників України.