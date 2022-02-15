Хокеїст - про складні матчі у групі та очікування від гри з Канадою

Захисник Куньлуня та збірної Китаю Денис Осипов не не дуже комфортно почував себе після гри зі США (0:8) на Олімпіаді-2022.

Про це заявив сам хокеїст.

"У матчі плей-оф із канадцями хочеться зіграти гідно, щоб не було соромно після матчу. Тому що я не дуже комфортно почував себе після гри з американцями.

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