Джерело - rsport.ria.ru.
Захисник Куньлуня та збірної Китаю Денис Осипов не не дуже комфортно почував себе після гри зі США (0:8) на Олімпіаді-2022.
Про це заявив сам хокеїст.
"У матчі плей-оф із канадцями хочеться зіграти гідно, щоб не було соромно після матчу. Тому що я не дуже комфортно почував себе після гри з американцями.
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Ми вийшли просто, як хлопчики битися, і нам дали під дупу, побили нас. Я не очікував такого від американців, тим паче всі казали, що там якісь студенти. Ніколи б так не сказав, там такий рівень, що із КХЛ взагалі не порівняти. Прірва в рівні між КХЛ та цими студентами.
Нам просто показали, хто насправді хокеїсти, а хто намагається ними бути", - сказав Осипов.