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Осипов - про збірну США: Між КХЛ та цими студентами - прірва, але нам показали, хто хокеїсти

Сьогодні 05:00 122 0
Хокеїст - про складні матчі у групі та очікування від гри з Канадою
Осипов - про збірну США: Між КХЛ та цими студентами - прірва, але нам показали, хто хокеїсти
#Олімпіада-2022

Джерело - rsport.ria.ru.

Захисник Куньлуня та  збірної Китаю  Денис Осипов не не дуже комфортно почував себе після гри зі США (0:8) на Олімпіаді-2022.

Про це заявив сам хокеїст.

"У матчі плей-оф із канадцями хочеться зіграти гідно, щоб не було соромно після матчу. Тому що я не дуже комфортно почував себе після гри з американцями.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Ми вийшли просто, як хлопчики битися, і нам дали під дупу, побили нас. Я не очікував такого від американців, тим паче всі казали, що там якісь студенти. Ніколи б так не сказав, там такий рівень, що із КХЛ взагалі не порівняти. Прірва в рівні між КХЛ та цими студентами.

Нам просто показали, хто насправді хокеїсти, а хто намагається ними бути", - сказав Осипов.

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