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Збірна США переграла Канаду на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 08:48 57 0
Американські хокеїсти впевнено очолюють групу А
Збірна США переграла Канаду на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США переграла Канаду.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь США. То ж американці впевнено очолюють групу А.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
2 тур, 12 лютого 

Канада - США 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Шайба: 1:0 - 01:24 Робінсон, 1:1 - 02:34 Міле, 1:2 - 18:44 Маєрс, 1:3 - 22:37 Бріссон, 2:3 - 34:13 Найт, 2:4 - 46:13 Агостіно

Нагадаємо збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі.

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