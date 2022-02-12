Збірна США переграла Канаду на олімпійському хокейному турнірі

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США переграла Канаду.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь США. То ж американці впевнено очолюють групу А.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
2 тур, 12 лютого
Канада - США 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Шайба: 1:0 - 01:24 Робінсон, 1:1 - 02:34 Міле, 1:2 - 18:44 Маєрс, 1:3 - 22:37 Бріссон, 2:3 - 34:13 Найт, 2:4 - 46:13 Агостіно
Нагадаємо збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі.