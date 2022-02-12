Збірна США переграла Канаду на олімпійському хокейному турнірі

Американські хокеїсти впевнено очолюють групу А

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США переграла Канаду.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь США. То ж американці впевнено очолюють групу А.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група А

2 тур, 12 лютого

Канада - США 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Шайба: 1:0 - 01:24 Робінсон, 1:1 - 02:34 Міле, 1:2 - 18:44 Маєрс, 1:3 - 22:37 Бріссон, 2:3 - 34:13 Найт, 2:4 - 46:13 Агостіно

Нагадаємо збірна Латвії програла Фінляндії на олімпійському хокейному турнірі.