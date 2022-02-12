Мюллер оформила дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна ОКР програла Швейцарії.

Матч завершився з рахунком 4:2. У складі Швейцарії дубль оформила Мюллер.

Збірна ОКР на Олімпіаді-2022 змогла виграти лише одного разу. У першому турі групи хокеїсти переграли Швейцарію (5:2). Далі були розгромні поразки від США (0:5), Канади (1:6) та Фінляндії (0:5). У чвертьфіналі хокеїстки ОКР вдруге не змогли перемогти Швейцарію і залишили турнір. Загалом хокеїстки ОКР провели 5 матчів, в яких здобули лише одну перемогу. Сума забитих/пропущених шайб становить 8:22.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Чвертьфінал, 12 лютого

ОКР - Швейцарія 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайби: 0:1 - 34:31 Штанц, 1:1 - 37:38 Савоніна, 1:2 - 47:31 Рюгг, 2:2 - 56:53 Лучнікова, 2:3 - 57:23 Мюллер, 2:4 - 59:58 Мюллер

Раніше жіноча збірна Канади знищила Швецію у чвертьфіналі хокейного турніру.