Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні перший етап у жіночій естафеті 4х5 км з лижних у складі збірної України побіжить Вікторія Олех.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
На другому етапі виступить Валентина Камінська, на третьому - Марина Анцибор, а фінішеркою буде Дар`я Рубльова.
Естафета відбудеться 12 лютого. Початок о 09:30.
⚡Пекін-2022: Тренерський штаб української збірної з лижних гонок назвав склад команди, яка завтра вийде на старт жіночої естафети 4х5 км. Перший етап - Вікторія Олех, другий - Валентина Камінська, третій - Марина Анцибор, четвертий - Дар`я Рубльова. 🇺🇦⛷ pic.twitter.com/fzlWUPb91M— НОК України (@OlympicUA) February 11, 2022
Раніше Анцибор анонсувала завершення своєї кар'єри.