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Збірна України визначилася зі складом на лижну естафету Олімпіади-2022

Сьогодні 07:48 301 0
Жіноча естафета відбудеться 12 лютого, початок о 09:30
Збірна України визначилася зі складом на лижну естафету Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022, #Вікторія Олех, #Валентина Камінська, #Марина Анцибор, #Дар`я Рубльова

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні перший етап у жіночій естафеті 4х5 км з лижних у складі збірної України побіжить Вікторія Олех.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

На другому етапі виступить Валентина Камінська, на третьому - Марина Анцибор, а фінішеркою буде Дар`я Рубльова.

Естафета відбудеться 12 лютого. Початок о 09:30.

Раніше Анцибор анонсувала завершення своєї кар'єри.

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