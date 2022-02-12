Жіноча естафета відбудеться 12 лютого, початок о 09:30

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні перший етап у жіночій естафеті 4х5 км з лижних у складі збірної України побіжить Вікторія Олех.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

На другому етапі виступить Валентина Камінська, на третьому - Марина Анцибор, а фінішеркою буде Дар`я Рубльова.

Естафета відбудеться 12 лютого. Початок о 09:30.

⚡Пекін-2022: Тренерський штаб української збірної з лижних гонок назвав склад команди, яка завтра вийде на старт жіночої естафети 4х5 км. Перший етап - Вікторія Олех, другий - Валентина Камінська, третій - Марина Анцибор, четвертий - Дар`я Рубльова. 🇺🇦⛷ pic.twitter.com/fzlWUPb91M — НОК України (@OlympicUA) February 11, 2022

Раніше Анцибор анонсувала завершення своєї кар'єри.