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Чемпіон UFC потролив російську фігуристу, яку спіймали на допінгу

Сьогодні 05:49 76 0
Стерлінг - про скандал за участі Валієвої
Чемпіон UFC потролив російську фігуристу, яку спіймали на допінгу
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sports.ru.

Скандальний чемпіон UFC Алджамейн Стерлінг, який отримав пояс, полетівши в нокаут від коліна Петра Яна, не здивувався з допінг-скандалом за участі фігуристки ОКР.

Про це заявив американець.

"Вау... Приголомшлива новина... Ніколи б не повірив, що таке взагалі може статися!" - написав Стерлінг, додавши сміливий емодзі.

Сарказм бійця зрозумілий: він давно каже, що спортсмени з Росії масово використовують допінг, але це замовчують. У прийомі заборонених препаратів Алджамейн звинувачував і Яна, заявивши, що російського бійця недостатньо ретельно тестують.

Проте свою позицію щодо Валієвої Стерлінг пізніше пом'якшив: заявив, що не хотів цькувати юну фігуристку і не стверджував, що всі росіяни використовують допінг:

"Цій дівчинці 15 років. Підштовхнули її до цього тренери чи ні, це вже інше питання. Я просто вказую, що у мене є всі підстави підозрювати Яна у шахрайстві. Якщо хтось сприймає мої слова як образу всієї Росії, це ваша справа. Я цього не казав. Моя думка така, що Петро Ян Читер", - зазначив Стерлінг.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

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