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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого

Сьогодні 14:09 2020 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті, лижній гонці, біатлоні, скелетоні
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
#Анастасія Меркушина, #Владислав Гераскевич, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко, #Євген Марусяк, #Віталій Калініченко, #Олег Гандей, #Олексій Красовський, #Руслан Перехода, #Лідія Гунько, #Антон Корчук, #Анастасія Шепіленко

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 11 лютого на старт вийдуть 12 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого:

Гірськолижний спорт

05:00 - Супергігант. Жінки: Анастасія Шепіленко

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Лижні гонки

09:00 - Класичний стиль. 15 км. Чоловіки: Руслан Перехода, Олексій Красовський

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Біатлон

11:00 - Спринт. 7,5 км. Жінки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина

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Бобслей

11:10 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 3-й заїзд: Лідія Гунько

після завершення 3-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 4-й заїзд: Лідія Гунько

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Стрибки з трампліна

11:45 - Великий трамплін. Чоловіки. Пробний кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк

13:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк

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Шорт-трек

13:18 - 500 м. Чоловіки. 3-й забіг: Олег Гандей

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Скелетон

14:20 - Чоловіки. 3-й етап: Владислав Гераскевич

15:55 - Чоловіки. 4-й етап: Владислав Гераскевич

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