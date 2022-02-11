Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 11 лютого на старт вийдуть 12 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого:
Гірськолижний спорт
05:00 - Супергігант. Жінки: Анастасія Шепіленко
--------------------------------------
Лижні гонки
09:00 - Класичний стиль. 15 км. Чоловіки: Руслан Перехода, Олексій Красовський
--------------------------------------
Біатлон
11:00 - Спринт. 7,5 км. Жінки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина
--------------------------------------
Бобслей
11:10 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 3-й заїзд: Лідія Гунько
після завершення 3-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 4-й заїзд: Лідія Гунько
--------------------------------------
Стрибки з трампліна
11:45 - Великий трамплін. Чоловіки. Пробний кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк
13:00 - Великий трамплін. Чоловіки. Кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк
--------------------------------------
Шорт-трек
13:18 - 500 м. Чоловіки. 3-й забіг: Олег Гандей
--------------------------------------
Скелетон
14:20 - Чоловіки. 3-й етап: Владислав Гераскевич
15:55 - Чоловіки. 4-й етап: Владислав Гераскевич