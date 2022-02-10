Йохауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого

Джерело - Чемпіон.

10 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 8 комплектів медалейу 7 видах програми.

Першими нагороди розіграли фігуристи в одиночному катанні. Золоту медаль здобув американець Натан Чен, для якого ця медаль стала другою в Пекіні. Срібну медаль здобув японець Юма Кагіяма, його співвітчизник Сьома Уно здобув "бронзу".

Киянин Іван Шмуратко посів 24- місце.

У хафпайпі (сноуборд) олімпійською чемпіонкою стала американка Хлоя Кім, срібна медаль дісталася іспанці Керальт Кастельєті, бронзу завоювала Томіта Сена з Японії.

виграв австрієць Йогганесс Штрольц, срібло "здобув" Александер Омодт Кільде із Норвегії, бронзова медаль у канадця Джеймса Кроуфорда. Суперкомбінацію в гірськолижному спортіЙогганесс Штрольц, срібло "здобув" Александер Омодт Кільде із Норвегії, бронзова медаль у канадця Джеймса Кроуфорда.

Наш Іван Ковбаснюк посів високе 15 місце. Це другий найкращий результат України в історії Зимових ігор.

стала дворазовою чемпіонкою Пекіна – норвезька лижниця перемогла в гонці переслідування на 10 км класичним стилем. Усього 0,4 сек їй програла фінка Кертту Нісканен, Кріста Пярмякоскі, яка також представляє Фінляндію завоювала бронзову медаль. Тереза Йохауг– норвезька лижниця перемогла в гонці переслідування на 10 км класичним стилем. Усього 0,4 сек їй програла фінка Кертту Нісканен, Кріста Пярмякоскі, яка також представляє Фінляндію завоювала бронзову медаль.

Найкращою серед українок була Марина Анцибор, яка посіла 58-е місце. Олех стала 76-ю, Камінська - 79-ю.

золото виборов австрієць Алессандро Хеммерле, у канадця Еліота Грондена – срібло, бронза в Омара Візінтіна з Італії. У сноуборд-кросіавстрієць Алессандро Хеммерле, у канадця Еліота Грондена – срібло, бронза в Омара Візінтіна з Італії.

перемогу здобула команда США, срібну нагороду завоювали китайці, бронзову – канадці. У змішаній естафети в лижній акробатиці (фристайл)команда США, срібну нагороду завоювали китайці, бронзову – канадці.

На жаль, збірна України не змогла взяти участь у змаганнях через спалах коронавірусу в команді.

Ірен Схаутен завоювала друге золото в Пекіні й знову з олімпійським рекордом, як і в Пекіні й знову з олімпійським рекордом, як і на дистанції 3000 м . Цього разу ковзанярка з Нідерландів виграла дистанцію 5000 м. Срібну медаль виборола Ізабель Вайдеманн, легендарна Мартіна Саблікова залишилась із бронзою.

не було рівних фаворитам – збірній Німеччини. Австрійці – другі, треті – латвійці. В естафеті серед майстрів санного спорту– збірній Німеччини. Австрійці – другі, треті – латвійці.

Збірна України - 11-та.

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