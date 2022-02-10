Жіноча збірна США розгромила ОКР. Результати 1 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого відбулися матчі 1-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна США святкувала впевнену перемогу над ОКР - 9:3. Швейцарія здолала Велику Британію, а Данія - Китай. Збірна Японії поступилася Швеції.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Велика Британія - Швейцарія 5:6
Данія - Китай 7:6
Швеція - Японія 8:5
ОКР - США 3:9