Жіноча збірна США розгромила ОКР. Результати 1 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 1-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого відбулися матчі 1-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна США святкувала впевнену перемогу над ОКР - 9:3. Швейцарія здолала Велику Британію, а Данія - Китай. Збірна Японії поступилася Швеції.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

1 тур, 10 лютого

Велика Британія - Швейцарія 5:6

Данія - Китай 7:6

Швеція - Японія 8:5

ОКР - США 3:9