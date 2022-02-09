Шиффрін прокоментувала свій невдалий виступ у Пекіні

Джерело - Eurosport.

26-річна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін, яка не змогла фінішувати в ще одному старті на Олімпіаді-2022, хотіла проїхати найбільш агресивною лінією траси.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я тиснула зі старту. У мене було бажання їхати так агресивно, як можу. Я послизнулася на одному з поворотів, а у мене не було місця для такої помилки. Я хотіла проїхати найбільш агресивною лінією [траси], найбільш вимогливою. Але також знала, що цей шлях є найшвидшим. Я не проїхала і п'яти воріт, тож ось що сталося. Я почуваюся доволі жахливо, але це не триватиме вічність. Я просто почуваюся погано саме зараз. Я хочу взяти паузу, переосмислити і зрозуміти, що я зробила не так. Не тільки у тому повороті, але загалом, де я помилилася упродовж дня, тижнів, років", - зазначила Шиффрін.

Мікаела не завершила дві поспіль гонки на одному змаганні уперше з 2011 року. Попереду вона планує проїхати ще на трьох стартах у Пекіні, тобто провести повну програму. Однак досі у жодній гонці Шиффрін ще не фінішувала.