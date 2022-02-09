Єрмоліна - про допінг-тест фігуриста

Джерело - Чемпіон.

Пресаташе Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна не бажає коментувати інформацію про сумнівний допінг-тест російського фігуриста, який був зданий перед стартом Олімпійських ігор-2022.

Про це повідомляє sport-express.ru.

"Без коментарів. Нічого не можу сказати", - сказала Єрмоліна.

Як повідомляє insidethegames.biz, мова може йти про наявність наркотиків в пробі.

Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.