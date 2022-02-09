Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 09:56 2439
Збірна України - восьма в рейтингу УЄФА
Сьогодні 10:46 81
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 2607
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 08:00 1821
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 302
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 426
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1758
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1469
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого
Вчора 16:23 5081
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Вчора 15:48 354
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У Росії відмовляються коментувати сумнівний допінг-тест фігуриста

Сьогодні 09:18 257 0
Єрмоліна - про допінг-тест фігуриста
У Росії відмовляються коментувати сумнівний допінг-тест фігуриста
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Пресаташе Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна не бажає коментувати інформацію про сумнівний допінг-тест російського фігуриста, який був зданий перед стартом Олімпійських ігор-2022.

Про це повідомляє sport-express.ru.

"Без коментарів. Нічого не можу сказати", - сказала Єрмоліна.

Як повідомляє insidethegames.biz, мова може йти про наявність наркотиків в пробі.

Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 9626 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 45208
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 32389
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 27743
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів 6227
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30872
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6522
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 19665 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3425
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11729
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10735
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 69704 2