Джерело - Чемпіон.
Пресаташе Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна не бажає коментувати інформацію про сумнівний допінг-тест російського фігуриста, який був зданий перед стартом Олімпійських ігор-2022.
Про це повідомляє sport-express.ru.
"Без коментарів. Нічого не можу сказати", - сказала Єрмоліна.
Як повідомляє insidethegames.biz, мова може йти про наявність наркотиків в пробі.
Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.