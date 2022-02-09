На думку фанів японський фаворит провалив виступ через яму

Фани японського фігуриста Юдзуру Ханю впевнені, що Андрій Мозальов (ОКР) навмисно накапостив їхньому улюбленцеві.

Про це повідомляє sport24.ua.

Японський фаворит на золото Олімпійських ігор у Пекіні з фігурного катання сенсаційно посів лише 8-ме місце у короткій програмі.

Юдзуру Ханю зробив "метелика" замість четвертного стрибка, практично втративши шанси на третє поспіль олімпійське золото. У коментарі журналістам після виступу, фігурист пояснив свою фатальну помилку тим, що його ковзани втрапили у вибоїну на льоду.

Армія фанатів легендарного японця вирішила знайти винуватця, який залишив "пастку" для Юдзуру. На їхню думку, ним виявився Андрій Мозальов (ОКР), він виступив перед Ханю. Дійшло до того, що у соцмережах представнику команди ОКР бажають смерті.

Нагадаємо, що український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022.