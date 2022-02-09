Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 08:54 1928
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 250
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 08:00 1538
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 209
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 284
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1670
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1402
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого
Вчора 16:23 4809
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Вчора 15:48 338
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Вчора 15:03 414
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Українська саночниця: Руки геть від спортсменів

Сьогодні 07:18 322 0
Смага прокоментувала критику українців щодо виступу спортсменів на Олімпіаді
Українська саночниця: Руки геть від спортсменів
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська саночниця Олена Смага хоче, щоб фанати оптимістичніше поставилися до виступу збірної на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама Смага.

"Руки геть від спортсменів! Люди, якщо їх так можна назвати, які хейтять українських спортсменів зимових видів спорту, - ви нормальні? Я не можу вже переглядати стрічку Facebook, стільки хейту та ненависті. Де ж ви, запеклі "вболівальники", ховаєтесь до Ігор, коли є результат, коли є ріст?

Про спортсменів і, зокрема, про спорт говорять безпосередньо під час Олімпіади. Чому ніхто про них не згадує протягом інших 4-х років? Не цікавитесь: де, коли та в яких умовах проходять підготовку люди, які представляють нашу країну.

Люди які дісталися вершини спорту, Олімпійських Ігор, облиті брудом. Не там шукаєте. Бажаю Вам більше добра в серці та милосердя в душі. Спортсмени тримайтесь", - зазначила Смага.

Раніше Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30744
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 9127 2
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів 6105
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 27373
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 44689
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 23103
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2608 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4486
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9556
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 29431 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 18080
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75947