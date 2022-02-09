Українська саночниця Олена Смага хоче, щоб фанати оптимістичніше поставилися до виступу збірної на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама Смага.

"Руки геть від спортсменів! Люди, якщо їх так можна назвати, які хейтять українських спортсменів зимових видів спорту, - ви нормальні? Я не можу вже переглядати стрічку Facebook, стільки хейту та ненависті. Де ж ви, запеклі "вболівальники", ховаєтесь до Ігор, коли є результат, коли є ріст?

Про спортсменів і, зокрема, про спорт говорять безпосередньо під час Олімпіади. Чому ніхто про них не згадує протягом інших 4-х років? Не цікавитесь: де, коли та в яких умовах проходять підготовку люди, які представляють нашу країну.

Люди які дісталися вершини спорту, Олімпійських Ігор, облиті брудом. Не там шукаєте. Бажаю Вам більше добра в серці та милосердя в душі. Спортсмени тримайтесь", - зазначила Смага.