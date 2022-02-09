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Російський лижник: У мене болить живіт від їжі у Пекіні

Сьогодні 10:18 124 0
Терентьєв прокоментував якість харчування у Пекіні
Російський лижник: У мене болить живіт від їжі у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - Матч ТВ.

Бронзовий призер зимової Олімпіади в Пекіні у лижному спринті російський лижник Олександр Терентьєв має погане харчування в олімпійському селі.

Про це заявив сам спортсмен.

"Коли хлопці тренувалися в Пекіні, а я ще був в Італії, мені вони сказали, щоб я більше італійської їжі привіз, тому що тут дуже погано годують. У мене вже два дні живіт тут болить", - сказав Терентьєв.

Терентьєв може також виступити на зимових Олімпійських іграх-2022 у командному спринті класичним стилем, що відбудеться 16 лютого.

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