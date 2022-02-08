Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого

Джерело - Чемпіон.

8 лютого на олімпійських аренах Пекіна атлети розіграли 8 комплектів медалей.

Першу медаль змагального дня здобули господарі Олімпіади – китайці. Айлі Гу тріумфувала у фристайлі (біг-ейр). Друге місце посіла француженка Тесс Леде, третє місце в швейцарки Матильди Гремо.

захистив титул, який здобув 4 роки тому, випередивши американця Зігля та норвежця Кільде, у яких "срібло" та "бронза" відповідно. На гірськолижних схилах Супергіганту австрієць Маттіас Маєр, який здобув 4 роки тому, випередивши американця Зігля та норвежця Кільде, у яких"срібло" та "бронза" відповідно.

Іван Ковбасюк показав 32-й час.

Легендарній Естер Ледецькій знову не було рівних у паралельному супергігантському слаломі в змагання сноубордисток. 26-річна чешка стали триразовою Олімпійською чемпіонкою. Цікаво, що в активі Естер – золото в класичному гірськолижному спорті на Олімпіаді 2018 року. Срібну медаль завоювала австрійка Ульбінг, бронза дісталась представниці Словенії Котнік.

Беньямін Карл виграв змагання в паралельному гігантському слаломі в змаганнях сноубордистів. Словенець Мастнак завоював срібну медаль, бронза в представника ОКР – Вік Вайлд. Австрієцьвиграв змагання в паралельному гігантському слаломі в змаганнях сноубордистів. Словенець Мастнак завоював срібну медаль, бронза в представника ОКР – Вік Вайлд.

У чоловічій Індивідуальній гонці на 20 км перемогу здобув французький біатлоніст Кантен Фійон-Має . Срібну медаль сенсаційно завоював білорус Антон Смольський, бронзова нагорода в норвежця Йогганесса Тінгнеса Бо. Найкращий із українців – Дмитро Підручний фінішував із 18-м часом. Артем Прима – 37-й, Антон Дудченко – 50-й, Богдан Цимбал – 55-й.

Чергову золоту медаль Нідерландам у ковзанярів приніс К’єльд Нейс , який виграв дистанцію 1500 м. Його співвітчизник Томас Крол показав другий час, третє місце у південно-корейця Кім Мін Сока.

Йонна Сундлінг, "срібло" також у представниці Швеції - Майі Дальквіст, бронзову медаль здобула Джессіка Діггінс із США. Жіночий спринт у лижниць виграла шведка, "срібло" також у представниці Швеції - Майі Дальквіст, бронзову медаль здобула Джессіка Діггінс із США.

Наші лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех не змогли подолати квалифікацію.

У чоловіків не було рівних легендарному норвежцю Йогганесу Клебо, завоював срібну медаль, представник ОКР Алєксандр Тєрєнтьєв виброров "бронзу".

Руслан Перехода з результатом 2:59.34 фінішував 46-м. Олексій Красовський з результатом 3:05.52 був 64-м.

Збірна Італії неочікувано виграла мікст у керлингу . У фіналі італійці перемогли норвезьку пару, бронзова медаль дісталася шведам.

Золото Олімпіади в одномісних санях у жінок здобула німкеня Наталі Гайзенбергер, срібло виборола її співвітчизниця - Анна Беррайтер, бронза несподівано дісталась спортсменці без прапора – Тетяні Івановій.

Українки Олена Стецків та Юліанна Туницька до заїзду №4 не пробилися.

Медільний залік після чотирьох змагальних днів продовжує очолювати Швеція. У представників Скандинавського півострова - 4 золотих, 1 срабна та 1 бронзова медалі. За загальною кількістю медалей лідирують спортсмени ОКР (10).

9 лютого на Олімпіаді буде розіграно 6 комплектів нагород.