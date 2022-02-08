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Українські лижниці не подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 10:48 85 0
Анцибор була найкращою серед українок
Українські лижниці не подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2022
#Вікторія Олех, #Валентина Камінська, #Марина Анцибор

Джерело - Чемпіон.

Українські лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех не змогли подолати кваліфікацію у спринті вільним стилем.

Анцибор з результатом 3:33.80 фінішувала 54-ою. Вікторія Олех (3:42.78) та Валентина Камінська (3:44.10) відповідно посіли 69 та 70 місця серед 91 спортсменок. 30 найкращих спортсменок продовжать боротьбу за медалі.

Нагадаємо, що Анцибор була найкращою серед українок і у скіатлоні.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижні гокни, спринт, вільний стиль
Жінки
8 лютого
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