Українські лижниці не подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2022

Анцибор була найкращою серед українок

Джерело - Чемпіон.

Українські лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех не змогли подолати кваліфікацію у спринті вільним стилем.

Анцибор з результатом 3:33.80 фінішувала 54-ою. Вікторія Олех (3:42.78) та Валентина Камінська (3:44.10) відповідно посіли 69 та 70 місця серед 91 спортсменок. 30 найкращих спортсменок продовжать боротьбу за медалі.

Нагадаємо, що Анцибор була найкращою серед українок і у скіатлоні.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Лижні гокни, спринт, вільний стиль

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8 лютого