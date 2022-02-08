Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 8 лютого на старт вийдуть 17 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого:
Фігурне катання
03:15 - Коротка програма. Чоловіки: Іван Шмуратко
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Санний спорт
03:30 - Двійки. Чоловіки. 5-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
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Сноуборд
04:40 - Паралельний гігантський слалом. Жінки. Кваліфікаційний заїзд: Аннамарі Данча
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Санний спорт
04:50 - Двійки. Чоловіки. 6-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
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Гірськолижний спорт
05:00 - Супергігант. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк
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Скелетон
09:20 - Чоловіки. Офіційне тренування. 3-й етап: Владислав Гераскевич
після завершення третього етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 4-й етап: Владислав Гераскевич
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Лижні гонки
10:00 - Спринт. Вільний стиль. Жінки. Кваліфікація: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
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Біатлон
10:30 - Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
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Лижні гонки
10:50 - Спринт. Вільний стиль. Чоловіки. Кваліфікація: Олексій Красовський, Руслан Перехода
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Санний спорт
13:50 - Жінки. 3-я спроба: Олена Стецків, Юліанна Туницька