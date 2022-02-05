Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Сьогодні 20:08 391 1
Мілан вирвав перемогу в Інтера, Рома не змогла переграти Дженоа. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 20:58 503
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 19:55 27603
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 17:40 22943 2
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 17:33 582
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:44 3505
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла
Сьогодні 15:18 3620 1
Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022
Сьогодні 12:12 2473 4
Йогауг виграла першу золоту медаль Олімпіади-2022
Сьогодні 10:32 2255
Українець Корчук не подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:48 693
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1414
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1257
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4438
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1196
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 1004

Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади

Сьогодні 20:08 391 1
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Getty images
#Юлія Джима, #збірна Норвегії з біатлону, #Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх, які відбуваються в Пекіні, були розіграні перші комплекти нагород.

Перше "золото" Олімпіади-2022 впевнено здобула новезька лижниця Тереза Йохауг у скіатлоні  на 15 км (7,5 км - класичним стилем, 7,5 км - коньковим). "Срібло" здобула представниця ОКР Наталья Нєпряєва, "бронза" в австрійки Терези Штадлобер.

Нідерландська ковзанярка Схаутен з новим олімпійським рекордом виграла змагання на дистанції 3000 м. Другою стала італійка Лоллобриджита, третя - Азабель Вайдеманн із Канади.

У третьому медальному виді програми українські вболівальники мали чималі сподівання на позитивний результат, але... У змішаній естафеті серед біатлоністів українці залишилися поза межами першої десятки. Валя Семеренко,Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний посіли лише 13 місце. 

Перемогу ж у драматичній гонці здобули фаворити - збірна Норвегії. Йогганес Тінгнес Бо на останніх метрах дистанції вирвав для своєї команди золоту медаль. Срібними призерами стали французькі біатлоністи, бронзову медаль здобули представники ОКР.

Словенка Урша Богатай здобула несподівану перемогу серед майстринь стрибків з трапліна (HS-109). "Срібло" в німкені Альтгаус, "бронза" в словенки Кріжнар.

У чоловічому могулі (фристайл) тріумфував швед Вальтер Вальберг. Мікаель Кінгсбері з Канади здобув срібну медаль, бронзова - в японця Хорісіми.

Останній комплект нагород 5 лютого роізграли майстри шорт-треку в змішаній естафеті. Перемогу здобули китайці, друге місце посіли італійці, третя сходинка в команди Угорщини.

Таким чином, після першого змагального дня медільний залік Олімпіади очолює Норвегія з двома золотими нагородами. Загалом же медалі зовоювали представники 13 країн.

6 лютого в Пекіні буде розіграно 7 комплектів нагород. На Олімпійські арени Ігор вийдуть 11 представників України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 22298
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 27603
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22943 2
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн 14352 6
Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону 4335
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 70614 6
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9234
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 29111 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9036 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6073 5
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1966
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14333