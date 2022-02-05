Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх, які відбуваються в Пекіні, були розіграні перші комплекти нагород.

Перше "золото" Олімпіади-2022 впевнено здобула новезька лижниця Тереза Йохауг у скіатлоні на 15 км (7,5 км - класичним стилем, 7,5 км - коньковим). "Срібло" здобула представниця ОКР Наталья Нєпряєва, "бронза" в австрійки Терези Штадлобер.

Нідерландська ковзанярка Схаутен з новим олімпійським рекордом виграла змагання на дистанції 3000 м. Другою стала італійка Лоллобриджита, третя - Азабель Вайдеманн із Канади.

У третьому медальному виді програми українські вболівальники мали чималі сподівання на позитивний результат, але... У змішаній естафеті серед біатлоністів українці залишилися поза межами першої десятки. Валя Семеренко,Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний посіли лише 13 місце.

Перемогу ж у драматичній гонці здобули фаворити - збірна Норвегії. Йогганес Тінгнес Бо на останніх метрах дистанції вирвав для своєї команди золоту медаль. Срібними призерами стали французькі біатлоністи, бронзову медаль здобули представники ОКР.

Словенка Урша Богатай здобула несподівану перемогу серед майстринь стрибків з трапліна (HS-109). "Срібло" в німкені Альтгаус, "бронза" в словенки Кріжнар.

У чоловічому могулі (фристайл) тріумфував швед Вальтер Вальберг. Мікаель Кінгсбері з Канади здобув срібну медаль, бронзова - в японця Хорісіми.

Останній комплект нагород 5 лютого роізграли майстри шорт-треку в змішаній естафеті. Перемогу здобули китайці, друге місце посіли італійці, третя сходинка в команди Угорщини.

Таким чином, після першого змагального дня медільний залік Олімпіади очолює Норвегія з двома золотими нагородами. Загалом же медалі зовоювали представники 13 країн.

6 лютого в Пекіні буде розіграно 7 комплектів нагород. На Олімпійські арени Ігор вийдуть 11 представників України.