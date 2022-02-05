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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого

Сьогодні 08:32 1248 0
У цей українці вперше поборються за медалі Олімпіади
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 15 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого:

Гірськолижний спорт

  • 05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. 3-є тренування: Іван Ковбаснюк

--------------------------------------

Стрибки з трампліна

  • 07:15 - Індивідуальна першість, пробних кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Євген Марусяк
  • 08:20 - Індивідуальна першість, кваліфікацій етап: Антон Корчук, Євген Марусяк

--------------------------------------

Санний спорт

  • 08:36 - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
  • після завершення 4-го заїзду - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

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Лижні гонки

  • 09:45. Скіатлон 7.5 км+7.5 км. Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Дар'я Рубльова.

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Біатлон

  • 11:00 - командні змагання, змішана естафета:  збірна України - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний

--------------------------------------

Санний спорт

  • 13:10 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
  • 14:50 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
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