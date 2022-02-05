Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого

Джерело - Чемпіон.
5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 15 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого:
Гірськолижний спорт
- 05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. 3-є тренування: Іван Ковбаснюк
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Стрибки з трампліна
- 07:15 - Індивідуальна першість, пробних кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Євген Марусяк
- 08:20 - Індивідуальна першість, кваліфікацій етап: Антон Корчук, Євген Марусяк
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Санний спорт
- 08:36 - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
- після завершення 4-го заїзду - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
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Лижні гонки
- 09:45. Скіатлон 7.5 км+7.5 км. Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Дар'я Рубльова.
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Біатлон
- 11:00 - командні змагання, змішана естафета: збірна України - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний
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Санний спорт
- 13:10 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
- 14:50 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій