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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого

Сьогодні 16:02 175 0
У цей українці вперше поборються за медалі Олімпіади
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 11 представників України.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого:

Гірськолижний спорт

  • 05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. 3-є тренування: Іван Ковбаснюк

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Стрибки з трампліна

  • 07:15 - Індивідуальна першість, пробних кваліфікаційний етап: Антон Корчук, Євген Марусяк
  • 08:20 - Індивідуальна першість, кваліфікацій етап: Антон Корчук, Євген Марусяк

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Санний спорт

  • 08:36 - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
  • після завершення 4-го заїзду - Жінки. 3-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

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Біатлон

  • 11:00 - командні змагання, змішана естафета:  збірна України - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний

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Санний спорт

  • 13:10 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
  • 14:50 - Чоловіки. 1-й заїзд, фінал. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
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