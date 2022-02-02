Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 3 лютого

Джерело - Чемпіон.
3 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх чотири українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
У національному центрі санного спорту у Яньціні українці Антон Дукач та Андрій Мандзій проведуть тренувальні заїзди.
Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів:
Гірськолижний спорт
05:00 - Чоловіки. 1-е тренування - швидкісний спуск. Група А:
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Санний спорт
10:45 - Чоловіки. 3-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
Після третього заїзду - Чоловіки. 4-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
14:15 - Жінки. 1-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Після першого заїзду - жінки. 2-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Відзначимо, що 3 лютого на Олімпійських іграх відбудуться змагання з керлінгу, фристайлу та жіночого хокею.