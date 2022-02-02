Функціонер розповів про фінансові витрати на Олімпіаду

Україна за два останні роки витратила близько 174 млн гривень на підготовку спортсменів до Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"У скільки державі обійшлася підготовка команди до Ігор в Пекіні? У 2021 році нам обійшлося в 75,5 млн гривень, а у 2022-му - 11,5 млн гривень було витрачено на підготовку наших команд. Разом - 87 млн за останні два роки. А ще ж були до цього за два роки приблизно такі ж суми. Чи цього достатньо, щоб задовольнити потреби тренерів та спортсменів у підготовці? Все, що федерації просили у держави для підготовки до Пекіна, ми все дали. Два місяці тому я збирав всіх президентів федерації та головних тренерів. Запитував, які є проблемні питання, чого не вистачає, що не зроблено. Всі сказали, що повністю, як ніколи, були виконанні обов’язки держави надати кошти на підготовку наших спортсменів. На 95 відсотків закупили необхідного інвентарю. Все було зроблено вчасно. Тиждень тому була ще одна онлайн-зустріч зі спортсменами та тренерами. Я ще раз перепитав, чи є якісь запитання або зауваження. Всі промовчали, сказали, що все добре. Я тоді не знаю, якщо хтось після Олімпіади скаже, що чогось не вистачило. Таке буває теж", - сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.