Спортсменка зробила зізнання щодо вацинації

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне, яка є володаркою Кубка світу в загальному заліку - 2019/2020 є противницею вакцинації проти коронавірусу, але пішла на цей крок заради участі на Олімпійських ігор.

Про це заявила сама спортсменка

"Я щеплена, хоч і проти цього. Олімпійські ігри надто важливі, тому я не маю жодних претензій. Хочу поїхати до Китаю лише для того, щоб показати себе та спробувати перемогти.

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Перемога на Олімпіаді - це велика мрія. Я почуваюся добре, я в добрій формі. Сподіватимемося, що мій пазл складеться на майбутньому турнірі", - зазначила Бріньоне.

31-річна спортсменка, яка цього сезону лідирує у заліку Кубка світу, здобула 19 перемог у перегонах поточного сезону та здобула бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані у гігантському слаломі.