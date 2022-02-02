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Тренер збірної Білорусі: У змішаній естафеті на Олімпіаді вийдуть наші лідери

Сьогодні 07:03 117 0
Риженков - про склад команди на змішану естафету
Тренер збірної Білорусі: У змішаній естафеті на Олімпіаді вийдуть наші лідери
#Олімпіада-2022

Джерело - БелТа.

На змішану естафету в рамках Олімпійських ігор-2022 у Пекіні у складі збірної Білорусі вийдуть лідери команди.

Про це заявив старший тренер збірної Олег Риженков.

"На перший старт 5 лютого - змішану естафету (якщо все йтиме за наміченим сценарієм) - вийдуть лідери як у жіночій, так і чоловічій складових. Але й інші учасники ретельно готуються та зможуть, якщо станеться форс-мажор, замінити лідерів. Адже і Олена Кручинкіна, і Ірина Лещенко мають великий досвід виступу в естафетах і неодноразово виявляли сильні вольові якості саме в естафетних перегонах", - зазначив Риженков.

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Зазначимо, що найсильнішими білоруськими біатлоністами у загальному заліку Кубка світу є Антон Смольський (10 місце) та Дмитро Лазовський (37). У жінок - Дінара Алімбекова (2) та Анна Сола (8).

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