Легендарний хокеїст одягне капітанську пов'язку

Джерело - Чемпіон.

Ерік Стаал обраний капітаном олімпійської збірної Канади з хокею.

Про це повідомляє пресслужба збірної Канади.

Віцекапітанами стали нападник Давид Деарне та захисник Масім Норо.

Нагадаємо, хокейний турнір на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні розпочнеться 9 лютого. Збірна Канади у своєму першому матчі зіграє із командою Німеччини.

37-річний Стаал не грав цього сезону, після того, як закінчив минулий фінал Кубка Стенлі у складі Монреалю.

Шестиразовий учасник Матчу зірок НХЛ, Стаал набрав 1034 (441+593) очки у 1293 матчах за кар'єру, а також був членом олімпійської збірної Канади 2010 року, яка здобула золоту медаль у Ванкувері.