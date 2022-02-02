Джерело - Чемпіон.
Ерік Стаал обраний капітаном олімпійської збірної Канади з хокею.
Про це повідомляє пресслужба збірної Канади.
Віцекапітанами стали нападник Давид Деарне та захисник Масім Норо.
Meet the captains for 🇨🇦’s Men’s Olympic Team!— Hockey Canada (@HockeyCanada) February 1, 2022
C: Eric Staal (@HNOHockey)
A: David Desharnais (@HockeyQuebec)
A: Maxim Noreau (@HockeyQuebec)#Beijing2022
Нагадаємо, хокейний турнір на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні розпочнеться 9 лютого. Збірна Канади у своєму першому матчі зіграє із командою Німеччини.
37-річний Стаал не грав цього сезону, після того, як закінчив минулий фінал Кубка Стенлі у складі Монреалю.
Шестиразовий учасник Матчу зірок НХЛ, Стаал набрав 1034 (441+593) очки у 1293 матчах за кар'єру, а також був членом олімпійської збірної Канади 2010 року, яка здобула золоту медаль у Ванкувері.