Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2113 2
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 229
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 61337 4
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11235 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 23824
Маліновський забив найкращий гол Аталанти у грудні
Вчора 17:00 982
Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо
Вчора 13:40 650 1
Стала відома реальна вартість Олімпіади-2022 у Пекіні
Вчора 13:18 443
Збірна України вчетверте зіграє в півфіналі Євро, двічі українці доходили до фіналу
Вчора 12:52 4811
Ще два члени олімпійської збірної України здали позитивні тести на COVID-19
Вчора 11:49 632
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Стаала обрано капітаном олімпійської збірної Канади

Сьогодні 06:03 196 0
Легендарний хокеїст одягне капітанську пов'язку
Стаала обрано капітаном олімпійської збірної Канади
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Ерік Стаал обраний капітаном олімпійської збірної Канади з хокею.

Про це повідомляє пресслужба збірної Канади.

Віцекапітанами стали нападник Давид Деарне та захисник Масім Норо.

Нагадаємо, хокейний турнір на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні розпочнеться 9 лютого. Збірна Канади у своєму першому матчі зіграє із командою Німеччини.

37-річний Стаал не грав цього сезону, після того, як закінчив минулий фінал Кубка Стенлі у складі Монреалю.

Шестиразовий учасник Матчу зірок НХЛ, Стаал набрав 1034 (441+593) очки у 1293 матчах за кар'єру, а також був членом олімпійської збірної Канади 2010 року, яка здобула золоту медаль у Ванкувері.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 61337 4
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19353
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 15810
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 17346
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 23824
Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами 40737
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27429
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 891
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9001
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 29025
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11242
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 14869