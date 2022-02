Ерік Стаал обраний капітаном олімпійської збірної Канади з хокею.

Про це повідомляє пресслужба збірної Канади.

Віцекапітанами стали нападник Давид Деарне та захисник Масім Норо.

