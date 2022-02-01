Німецький спортсмен боїться їсти китайське м’ясо на Олімпіаді-2022

Фрідріх відмовився від китайського м’яса

Бобслеїст збірної Німеччини Франческо Фрідріх вирішив відмовитися від китайського м’яса під час харчування на Зимових олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив лікар олімпійської збірної Німеччини з бобслею Крістіан Шнайдер.

"Це запобіжний захід - особливо коли наближається таке важливе змагання, як Олімпіада. Гормони росту використовуються при виробництві м'яса в різних країнах, у тому числі й в Китаї. Такі речовини можуть бути виявлені в допінг-тесті, через них спортсмена можуть звинуватити в застосуванні допінгу", - заявив Шнайдер. Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Застереження не вживати м'ясо в Китаї опублікувало Національне антидопінгове агентство Німеччини (NADA). За їх даними, через використання гормону росту після вживання м'яса спортсменів можуть звинуватити у застосуванні допінгу.