Збірна України сидітиме в боксі поруч із командою Росії на льодовому стадіоні в Пекіні згідно з офіційним регламентом.

Про це заявив віцепрезидент федерації фігурного катання України Даніль Амірханов.

"Річ у тому, що у командних змаганнях у Пекіні беруть участь лише десять збірних з усього світу, які зуміли відібратися на Олімпіаду. І бокси збірних розташовуються відповідно до латинського алфавіту.

Вийшло, що після команди олімпійського комітету Росії йде буква "U" та Ukraine, після нас йдуть USA - США. Тому з одного боку у нас ОКР, а з іншого - Сполучені Штати.