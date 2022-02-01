Джерело - obozrevatel.com.
Збірна України сидітиме в боксі поруч із командою Росії на льодовому стадіоні в Пекіні згідно з офіційним регламентом.
Про це заявив віцепрезидент федерації фігурного катання України Даніль Амірханов.
"Річ у тому, що у командних змаганнях у Пекіні беруть участь лише десять збірних з усього світу, які зуміли відібратися на Олімпіаду. І бокси збірних розташовуються відповідно до латинського алфавіту.
Вийшло, що після команди олімпійського комітету Росії йде буква "U" та Ukraine, після нас йдуть USA - США. Тому з одного боку у нас ОКР, а з іншого - Сполучені Штати.
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І якщо доведеться стояти з росіянами на одному п’єдесталі, ми ж не проситимемо, щоб нас окремо нагороджували.
У такому випадку є офіційний регламент змагань та система розташування команд за алфавітом", - сказав Амірханов.