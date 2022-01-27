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У збірній ОКР з біатлону зафіксували випадок зараження коронавірусом

Сьогодні 12:25 224 0
Захворів керівник сервіс-групи СБР
У збірній ОКР з біатлону зафіксували випадок зараження коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У збірній ОКР з біатлону зафіксували один випадок зараження коронавірусною інфекцією. 

Про це повідомляє пресслужба СБР.

Позитивний тест на коронавірус виявився у керівника сервіс-групи Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександра Печерського.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Повідомляється, що Печерський не зможе допомогти збірній ОКР з біатлону на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай). Найближчим часом до Пекіна вирушить Дмитро Блінов, який перебував у резервному списку олімпійської сервіс-бригади. Тести інших членів збірної негативні.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.

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