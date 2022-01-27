Джерело - Чемпіон.
У збірній ОКР з біатлону зафіксували один випадок зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє пресслужба СБР.
Позитивний тест на коронавірус виявився у керівника сервіс-групи Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександра Печерського.
Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок
Повідомляється, що Печерський не зможе допомогти збірній ОКР з біатлону на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай). Найближчим часом до Пекіна вирушить Дмитро Блінов, який перебував у резервному списку олімпійської сервіс-бригади. Тести інших членів збірної негативні.
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.