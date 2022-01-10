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Став відомий остаточний склад збірної Норвегії з біатлону на Олімпіаду-2022

Сьогодні 21:10 253 0
До складу не потрапив Йоганнес Дале
Став відомий остаточний склад збірної Норвегії з біатлону на Олімпіаду-2022
#Екгофф, #Йоганнес Бо, #Тар'єй Бо, #Ольсбу‑Рейселанн

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився з остаточним списком учасників Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (Китай), які відбудуться з 4 по 20 лютого.

Про це повідомляє VG.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склад збірної Норвегії з біатлону на Олімпіаду-2022:

Жінки: Тіріль Екгофф, Марте Ольсбу‑Рейселанн, Іда Льєн, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, Емілі Калкенберґ та Каролін Оффіґстад Кноттен.

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар'єй Бо, Стурла Легрейд, Ветле Шостад Крістіансен, Філіп-Ф'єлд Андерсен та Сіверт Баккен.

Читайте: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Дворазовий призер чемпіонату світу-2021 Йоганнес Дале путівку на Ігри-2022 завоювати не зумів.

Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіади (2008 рік). Раніше США, Великобританія, Австралія та Канада оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді у Китаї.

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