Став відомий остаточний склад збірної Норвегії з біатлону на Олімпіаду-2022

До складу не потрапив Йоганнес Дале

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився з остаточним списком учасників Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (Китай), які відбудуться з 4 по 20 лютого.

Про це повідомляє VG.

Склад збірної Норвегії з біатлону на Олімпіаду-2022:

Жінки: Тіріль Екгофф, Марте Ольсбу‑Рейселанн, Іда Льєн, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, Емілі Калкенберґ та Каролін Оффіґстад Кноттен.

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар'єй Бо, Стурла Легрейд, Ветле Шостад Крістіансен, Філіп-Ф'єлд Андерсен та Сіверт Баккен.

Дворазовий призер чемпіонату світу-2021 Йоганнес Дале путівку на Ігри-2022 завоювати не зумів.

Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіади (2008 рік). Раніше США, Великобританія, Австралія та Канада оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді у Китаї.