Санітра: Я був шокований, коли на Олімпіаді радикально змінили програму

Тренер розповів про особливості Пекіна-2022

У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже практично нічого не знаємо про трасу, умови, стрільбище.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

“Це буде моя сьома Олімпіада. Скажу з власного досвіду, що кожні Олімпійські ігри різні - і з підготовки, і з організації, і за місцем проведення. У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, умови, стрільбище. Не знаємо, якою буде загальна ситуація з організацією в олімпійському селищі. Тож не знаю, чого очікувати від цих Олімпійських ігор. І ще скажу: був шокований, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади, що нам змінили радикально програму - перший старт має бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету. Для мене це велика новина, потрібно зробити корекції у підготовці - змінюється загальна стратегія акліматизації до першого старту, вирішуємо багато моментів підготовки. До Пекіна плануємо вилетіти в середу, 26 січня, відразу після завершення етапу в Антгольц-Антерсельві. Тоді буде 8-9 повних днів на акліматизацію на місці проведення змагань", - сказав Санітра.

Раніше, Бригадир відсторонений від змагань через позитивний допінг-тест.