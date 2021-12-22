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Санітра: Я був шокований, коли на Олімпіаді радикально змінили програму

Сьогодні 16:55 203 0
Тренер розповів про особливості Пекіна-2022
Санітра: Я був шокований, коли на Олімпіаді радикально змінили програму
#Олімпіада, #Санітра

Джерело - suspilne.media.

У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже практично нічого не знаємо про трасу, умови, стрільбище.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

“Це буде моя сьома Олімпіада. Скажу з власного досвіду, що кожні Олімпійські ігри різні - і з підготовки, і з організації, і за місцем проведення.

У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, умови, стрільбище. Не знаємо, якою буде загальна ситуація з організацією в олімпійському селищі. Тож не знаю, чого очікувати від цих Олімпійських ігор.

І ще скажу: був шокований, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади, що нам змінили радикально програму - перший старт має бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету. Для мене це велика новина, потрібно зробити корекції у підготовці - змінюється загальна стратегія акліматизації до першого старту, вирішуємо багато моментів підготовки.

До Пекіна плануємо вилетіти в середу, 26 січня, відразу після завершення етапу в Антгольц-Антерсельві. Тоді буде 8-9 повних днів на акліматизацію на місці проведення змагань", - сказав Санітра.

Раніше, Бригадир відсторонений від змагань через позитивний допінг-тест.

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