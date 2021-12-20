НХЛ не відпустить хокеїстів на Олімпіаду в Пекіні

Остаточне рішення ухвалять найближчими днями

Хокеїсти, які виступають у НХЛ, не зіграють на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це з посиланням на своє джерело повідомляє Spittin’ Chiclets.

Крім того, аналогічною інформацією поділився ESPN. За даними джерела, "дуже малоймовірно", що хокеїсти НХЛ вирушать до Пекіна.

Раніше НХЛ та профспілка гравців опублікували заяву, в якій повідомляється, що рішення про участь хокеїстів ліги в Олімпіаді буде ухвалено найближчими днями.

Імовірність того, що НХЛ не виступлять на Іграх у Китаї, пов'язана зі зростанням виявлених випадків коронавірусу останнім часом. Кількість гравців у ковід-протоколі перевищила 100.