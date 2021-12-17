Євгеній Кузнєцов пропустить Олімпійські ігри

Російський хокеїст Євгеній Кузнєцов не виступить на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це на міжнародному хокейному форумі заявив президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф.

Нападника Вашингтона було усунено від змагань на чотири роки ще у 2019-му після чемпіонату світу через вживання кокаїну. В інтернеті тоді з'явилося відео, на якому Кузнєцов сидить за столом, на якому розсипані доріжки білого порошку. Наявність у крові наркотику підтвердив тест на допінг.

Після цього в гравця забрали бронзову медаль чемпіонату, але не стали карати всю команду. Попри цей інцидент, Кузнєцов мав право й далі виступати в НХЛ. Ліга покарала його дискваліфікацією лише на три матчі.

Федерація хокею Росії сподівалася на скорочення терміну усунення хокеїста, аби той устиг допомогти команді ОКР на прийдешній Олімпіаді, проте IIHF на це не погодилася.

"Я не зміню рішення щодо Кузнєцова. Він не зможе зіграти в Пекіні. Знаю, що засмутив своєю вдповіддю, але ми не можемо змінювати правила заради однієї людини", – повідомив очільник IIHF Тардіф.

Раніше, НХЛ дискваліфікувала російського форварда за вживання кокаїну.