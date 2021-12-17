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Прямі трансляції

Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру

Сьогодні 12:40 514 0
Турнір стартує 9 лютого 2022 року
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру
#Канада, #Латвія, #Олімпіада, #Пекін, #США, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Із 9 по 20 лютого у Пекіні на зимових Олімпійських іграх-2022 відбудеться чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі візьмуть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склади груп турніру:

Група А. США, Китай, Канада, Німеччина

Група В. ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія

Група С. Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад матчів хокейного турніру

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (Середа)

10:40. Група В. ОКР -  Швейцарія

15:10. Група В. Чехія - Данія

10 лютого (Четвер)

06:15. Група С. Швеція -  Латвія

10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина

15:15. Група А. США -  Китай

15:15. Група А. Канада - Німеччина

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

06:15. Група В. Данія - ОКР

10:45. Група В. Чехія - Швейцарія

10:45. Група С. Швеція -  Словаччина

15:15. Група С. Латвія - Фінляндія

12 лютого (субота)

06:15. Група А. Канада - США

10:45. Група А. Німеччина -  Китай

3-й тур

15:15. Група В. ОКР -  Чехія

15:15. Група В. Швейцарія - Данія

13 лютого (Неділя)

07:15. Група С. Словаччина - Латвія

10:45. Група С. Фінляндія - Швеція

15:15. Група А. Китай -  Канада

15:15. Група А. США -  Німеччина

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

06:15. ? - ?

06:15   ? - ?

10:45   ? - ?

15:15   ? - ?

16 лютого (Середа). Чвертьфінали

06:15   ? - ?

08:00   ? - ?

10:45   ? - ?

15:30   ? - ?

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

06:15   ? - ?

15:15   ? - ?

19 лютого (субота). Матч за третє місце

15:15   ? - ?

20 лютого (Неділя). Фінал

06:15   ? - ?

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