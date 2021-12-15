Учасникам Олімпіади у Пекіні дозволять користуватися соцмережами за однієї умови

Оргкомітет Олімпіади в Пекіні надасть спортсменам доступ до Telegram та Instagram.

Про це повідомили у пресслужбі МОК, передає Матч.

Учасники Ігор у Пекіні зможуть без проблем користуватися заблокованими в Китаї соціальними мережами та месенджерами.

"Спеціально для Олімпійських ігор у Пекіні та у зв'язку із зобов'язаннями міста-організатора згідно з контрактом, організаційний комітет запропонує відкриті інтернет-послуги для всіх акредитованих учасників усередині замкнутої системи на ключових об'єктах, включаючи Олімпійські села, місця проведення змагань, а також готелі, де Wi-Fi буде доступним для всіх акредитованих учасників з власними пристроями.

У будь-якому місці в межах Пекіна та Чжанцзякоу буде відкрито доступ до інтернету, який можна отримати за допомогою SIM-карток, наданих оргкомітетом", - йдеться в повідомленні.