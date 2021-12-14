Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно підтвердив список збірних, які кваліфікувалися на командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне.

Для кваліфікації необхідно було здобути ліцензії щонайменше в трьох дисциплінах. Це вдалося всього десяти командам: рівно така кількість країн-учасниць є максимальною для командного олімпійського турніру.

Збірним, які кваліфікувалися, нададуть четверту додаткову квоту, аби доповнити команду. Це зможе зробити й Україна, яка здобула ліцензії в чоловічому й жіночому одиночному катанні й у танцях на льоду, але не відібралася у спортивних парах.

Повний список країн-учасниць командного олімпійського турніру-2022

1. ОКР – 5947 (мають ліцензії в усіх 4 дисциплінах)

2. США – 5209 (4)

3. Канада – 3949 (4)

4. Японія – 3830 (4)

5. Китай – 2809 (4)

6. Італія – 2774 (3, додаткова ліцензія – жіноче одиночне катання)

7. Німеччина – 1480 (3, додаткова ліцензія – чоловіче одиночне катання)

8. Грузія – 1472 (4)

9. Чехія – 1137 (4)

10. Україна – 893 (3, додаткова ліцензія – спортивні пари)

Нагадаємо, українські фігуристи завоювали медалі на Меморіалі Дениса Тена.