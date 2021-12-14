Джерело - suspilne.media.
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно підтвердив список збірних, які кваліфікувалися на командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє Суспільне.
Для кваліфікації необхідно було здобути ліцензії щонайменше в трьох дисциплінах. Це вдалося всього десяти командам: рівно така кількість країн-учасниць є максимальною для командного олімпійського турніру.
Збірним, які кваліфікувалися, нададуть четверту додаткову квоту, аби доповнити команду. Це зможе зробити й Україна, яка здобула ліцензії в чоловічому й жіночому одиночному катанні й у танцях на льоду, але не відібралася у спортивних парах.
Повний список країн-учасниць командного олімпійського турніру-2022
Нагадаємо, українські фігуристи завоювали медалі на Меморіалі Дениса Тена.