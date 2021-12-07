США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

Офіційні представники американської влади не будуть присутні на Іграх

Джерело - The Wall Sreet Journal.

США не надсилатимуть офіційних осіб на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.

Про це повідомляє The Wall Sreet Journal із посиланням на заяву Білого дому.

"З огляду на геноцид, який проводить Китайська народна республіка в Сіньцзяні, та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправить дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду та Паралімпіаду-2022 у Пекіні", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Офіційні представники американської влади не будуть присутні на Іграх. При цьому спортсмени матимуть змогу поїхати до Пекіна.

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Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей.