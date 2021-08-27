 Беленюк, Хижняк і Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Беленюк, Хижняк і Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень

Сьогодні 17:28 277 0
Винагороду отримали найкращі полтавські призери та учасники Олімпійських ігор у Токіо
Беленюк, Хижняк і Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень
#Беленюк

Джерело - np.pl.ua.

Керівництво Полтавської області нагородило призерів Олімпійських ігор у Токіо.

Сертифікати на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень від Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації отримали призери ігор —  олімпійський чемпіон Жан Беленюк, Людмила Лузан (срібло і бронза) та Олександр Хижняк (срібло).

По 250 тисяч гривень отримали також їхні тренери — Микола Мацапура та Олександр Хижняк — старший.

Сертифікати по 100 тис гривень тримали також інші представники Полтавщини на Олімпіаді — Марія Кічасова — Скорик, Сергій Кічасов, Лемур Теміров, Людмила Кукліновська, Дмитро Янчук та Павло Алтухов.

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