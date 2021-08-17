Зеленський: Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади

Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами, які стали призерами Олімпіади-2020 в Токіо, і їх тренерами

Президент України Володимир Зеленський задоволений виступами українських спортсменів на XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Про це заявив сам глава держави.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі - молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", - зазначив Зеленський.

У Токіо українці здобули 19 нагород.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.

Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.