Зеленський: Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади

Джерело - president.gov.ua.
Президент України Володимир Зеленський задоволений виступами українських спортсменів на XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо.
Про це заявив сам глава держави.
"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі - молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", - зазначив Зеленський.
У Токіо українці здобули 19 нагород.
Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.
Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.