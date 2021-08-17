 Зеленський: Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Яремчук - у збірній 2 туру чемпіонату Португалії
Сьогодні 12:42 1579
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
Сьогодні 19:25 500
Помер відомий дитячий футбольний тренер
Сьогодні 19:09 920
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 18:44 2178 7
Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків, Усик - в ТОП-10
Сьогодні 17:40 836
ЛЧ. Монако - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:40 1030
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:09 2822
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»
Сьогодні 15:05 396
Стали відомі умови призначення Петракова на пост головного тренера збірної України
Сьогодні 11:26 7957 3
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 10:35 2456
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:50 596
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:25 1436
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 1280 1
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:43 1090
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:35 330
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 8354
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Вчора 20:09 12045 4
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Вчора 18:28 1324
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 4374
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Вчора 15:06 6069 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 13:07 1921
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 642
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
Вчора 11:33 977
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати? Андрій Дунець
Вчора 08:52 3370 5
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту Valeriy Ruchka
15.08.2021 12:41 1721
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зеленський: Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади

Сьогодні 20:10 237 0
Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами, які стали призерами Олімпіади-2020 в Токіо, і їх тренерами
Зеленський: Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади
#Олімпіада, #Зеленський

Джерело - president.gov.ua.

Президент України Володимир Зеленський задоволений виступами українських спортсменів на XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Про це заявив сам глава держави.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі - молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", - зазначив Зеленський.

У Токіо українці здобули 19 нагород.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.

Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.

Коментарі ()