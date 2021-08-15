Карате виключили з програми Олімпійських ігор

Джерело - Чемпiон.

Організатори Олімпійських ігор-2024, що відбудуться в Парижі, остаточно оголосив, що карате в їхній програмі не буде.

Попри високу підртимку у Франції та заклики карате-спільноти залишити цей вид спорту олімпійським, зокрема після успіху в Токіо-2020, організаційний комітет оприлюднив заяву, в якій підтвердив, що змін у програмі не планується і рішення щодо вилучення карате з Ігор – фінальне.

Про те, що карате не збираються повертати, було відомо ще до початку Ігор у Токіо. Кампанії, присвячені збереженню карате на Олімпіаді, тривають ще з 2019 року. Федерації, атлети та інші представники спорту сподівалися, що організатори змінять думку.

Крім карате, у програмі знову не буде бейсболу та софтболу. Натомість з'явиться інший новий вид спорту – брейкданс.