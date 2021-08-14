Беленюк: Чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість за бюджетні кошти поїхати відпочити

Чиновники їздять на закордонні спортивні змагання, щоб розважитися.

Про це заявив український борець, Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк.

"Так, це відома історія, я вже направив звернення до Міністерства молоді і спорту для того, щоб з'ясувати, по-перше, склад цих делегацій поіменно, і по-друге, функціонал кожного делегата. У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви та відпочити. І не ставлять в пріоритет потреби спортсменів.

І саме з такою ситуацією ми зіткнулися, коли спортсменка, яка стрибає з жердиною, просила слізно тричі, щоб її тренера взяли на Олімпійські ігри, тому що це технічний вид спорту, і кожна вказівка має вагу. У цій ситуації вона зайняла 5-те місце, ми будемо розбиратися в ситуації. Головний тренер, який формує команду зі стрибків з жердиною, її не почув, на жаль, і ми всі побачили цю емоційну промову зі сльозами".